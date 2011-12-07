Новый учебный год в РТ: «ковидные» методички и бесплатные обеды

Об этом в ходе прямого эфира в официальном сообществе Татарстана в социальных сетях рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

— Если 20 лет назад мы сдавали к 1 сентября 10 — 15 объектов после капитального ремонта и чувствовали себя героями, то сегодня сдаем 508 объектов — это и строительство, и капитальный ремонт, — провел сравнение министр.

Среди новых объектов Бурганов выделил и полилингвальный образовательный комплекс на ул. Бондаренко. Он будет методологическим центром для всех полилингвальных школ, которые в дальнейшем станут появляться в республике. В полилингвальный комплекс в Казани входит и капитально отремонтированная школа № 165 на улице Бичурина с новым большим пристроем.

Министр напомнил, что в ходе ежегодного послания глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести страну в десятку лучших образовательных систем мира. Кстати, особое внимание качественному и доступному образованию уделяет Президент Татарстана. Обеспечение необходимых условий для этого — его стратегическая инициатива.

— Планов громадье! Все это будет способствовать тому, чтобы мы повышали качество образования. Это главная задача, которая стоит на сегодняшнем этапе не только перед республикой, в целом перед страной, — сказал Бурганов.

Однако красной нитью прямого эфира стала тема образовательного процесса в условиях ограничительных мер. Так, на сегодняшний день Роспотребнадзором утверждены санитарные нормы и правила, которые необходимо соблюдать. На основании правил разработана методичка-инструкция, направленная во все республиканские школы.

Например, начало уроков в каждом классе разведут по 15 минут, для того чтобы не смешивать потоки школьников. Глава минобра республики особо подчеркнул, что не следует ослаблять входной контроль учеников: игнорировать замер температуры и внешний осмотр.

— Педагоги и медработники опытные: сразу видят, если у детей глаза блестят или под носом мокрота… Научились по внешнему виду определять. Родители могут обижаться или нет, но если ребенка вернули, то лучше его оставить дома, провериться, — рекомендовал Бурганов.

Если же ребенок с признаками болезни все же попал в учебное заведение, то в каждой школе есть комната-изолятор, где он сможет дождаться прихода родителей. С высокой температурой учащегося госпитализируют.

Опроверг министр и слухи о четвертой смене: «В нашем классическом понимании в первую смену учатся до обеда, во вторую — после, а на четвертую уже времени суток не хватит». Он привел аналогию с работой завода в советское время, когда смена для сотрудников начиналась в разное время, дабы равномерно заполнять транспорт. Подобный механизм будет зависеть от возможностей конкретной школы — от свободного пространства внутри школы, наличия запасных выходов, коридоров.

Также Рафис Бурганов напомнил, что во время урока ученики и учителя не обязаны носить маски. Педагог должен надевать маску только во время индивидуальных занятий и при общении с учителями и родителями. Маску необходимо носить работникам пищеблока.

Министр высказался и на тему школьного питания. В новом учебном году горячее питание будет бесплатным для учащихся 1 — 4-х классов один раз в день по единому меню. Программа софинансируется из федерального и регионального бюджетов. Три варианта школьных обедов Бурганову продемонстрировали в ходе его поездки в Алексеевское, и он оценил их как «достойные, даже для взрослого человека». Меню утверждают Роспотребнадзор и муниципалитет.

Затронул министр вопрос с местами в дошкольных образовательных учреждениях. К 2022 году Татарстан намерен закрыть основную потребность по местам в детских садах. Будет создано 10357 новых мест, из них 5050 — для ясельного возраста. Дефицит наблюдается в основном в крупных городах — Казани, Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

— Есть спад в экономике, который может повлиять на сроки выполнения проектов. Но пока к этому предпосылок нет, — заключил Рафис Бурганов.