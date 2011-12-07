Сами себе повара получили награду от «Казанских ведомостей»

— Как только ввели самоизоляцию, мы дали старт кулинарному конкурсу «Сам себе повар», — рассказала главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова. — У нас семейная газета, и мы учли, что наши подписчики и читатели будут заниматься готовкой. Все эти три месяца вы делились своими рецептами вкусных, оригинальных и быстрых блюд. Порадовали не только нас, но и огромную армию читателей «Казанских ведомостей».

Победители получили ценные призы от спонсора конкурса — сети магазинов «Посуда центр». В подарочные наборы вошли 10-литровые кастрюли, формы для запекания и пледы. Управляющий одного из магазинов сети Рустем Гарипов также посетил редакцию «КВ».

— Узнав, что во время самоизоляции газета «Казанские ведомости» проводит кулинарный конкурс, мы с удовольствием откликнулись и предоставили призы. У нас очень большой ассортимент, поэтому долго не могли определиться с выбором подарков.

Поделились своими впечатлениями и победители:

Альфинур Латыпова, пенсионерка:

— Давно читаю газету, мне очень интересно следить за происходящим в городе именно через призму «Казанских ведомостей». Считаю очень полезными разъяснения законодательных актов. Обожаю сад и огород, поэтому с удовольствием читаю соответствующую рубрику. С улыбкой изучаю гороскоп. Нравится участвовать в конкурсах, а тут самоизоляция. Вместе с внуками мы провели дома 60 дней, хотелось разнообразить нашу жизнь. Так мы стали играть в ресторан, в один из дней готовили суши и роллы.

Лия Загидуллина, заслуженная артистка России, народная артистка РТ, телеведущая:

— Давно выписываю и читаю «Казанские ведомости». В газете много и полезного, и интересного, и для души. И гороскоп смотрю, и «Санта-Барбару» читаю, она очень хороша на ночь. В конкурсах «КВ» раньше никогда не участвовала, а в этот раз меня уговорили поделиться своими рецептами блюд из крапивы. Не ожидала, что мои блюда из фактически подножных продуктов будут иметь такой успех. К этому ингредиенту сейчас нет особого внимания — люди сытые. Поэтому крапива становится чем-то особенным — вроде изыска. Самая полезная крапива в мае, стараюсь выехать за город, чтобы самой собрать ее. Кстати, нередко я замораживаю жареную крапиву, чтобы угостить ей друзей зимой. Очень редко кто отгадывает, что это за блюдо, чаще всего предполагают грибы.

Наталья Бурмагина, мама пятерых детей:

— Выписываю «Казанские ведомости» уже лет пять, но читаю газету дольше. Продолжаем ее выписывать и после того, как переехали в свой дом в Пестречинском районе. Среди рубрик мне особенно нравится все, что связано с соцзащитой. С удовольствием читаю истории из рубрик «Твоя формула любви» и «Санта-Барбара» по-казански». В конкурсе от «КВ» приняла участие впервые. Пандемия вынудила сидеть дома, возник интерес посоревноваться. Для конкурса «Сам себе повар» я прислала рецепт лобио. У нас русско-грузинская семья, мы регулярно готовим это блюдо, особенно во время поста. Рецепту меня научили родители мужа.

Равиля Лаишевская, руководитель музыкально-поэтического салона «Лира»:

— Газету «Казанские ведомости» выписываю много лет, читаю от корки до корки. Очень порадовал конкурс «Сам себе повар», он отвлек нас от напряженной ситуации в мире, связанной с коронавирусом. В результате — всем хорошо! В семьях все сыты, праздники организованы, накоплены запасы продуктов, а также урожай со своих садов-огородов целенаправленно реализован. Не все являются профессионалами кулинарного мастерства, но азарт участия дал свои результаты. Для конкурса я готовила блюда вместе со своей дочерью — Стеллой Мазур.

Кстати, редакция «Казанских ведомостей» не осталась без ответного подарка — Равиля Лаишевская и Стелла Мазур вручили тыкву с собственного огорода.