Создатели комфортной среды Татарстана победили во Всероссийском конкурсе

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела итоги этого творческого состязания. В число победителей вошли проекты в Менделеевске, Тетюшах, Мензелинске, Бугульме, Буинске, Азнакаево, Нурлате и Мамадыше, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Борьба татарстанских проектантов за призовые места и гранты была нелегкой. На участие в конкурсе поступила 301 заявка из 76 субъектов. Наградой станут средства из федерального бюджета на реализацию представленных конкурсных объектов.