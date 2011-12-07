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Создатели комфортной среды Татарстана победили во Всероссийском конкурсе

Борьба татарстанских проектантов за призовые места и гранты была нелегкой.

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела итоги этого творческого состязания. В число победителей вошли проекты в Менделеевске, Тетюшах, Мензелинске, Бугульме, Буинске, Азнакаево, Нурлате и Мамадыше, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Борьба татарстанских проектантов за призовые места и гранты была нелегкой. На участие в конкурсе поступила 301 заявка из 76 субъектов. Наградой станут средства из федерального бюджета на реализацию представленных конкурсных объектов.  

КВ
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