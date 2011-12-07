В «Казань Экспо» пройдет научно-практическая конференция имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность»

3 сентября в «Казань Экспо» пройдет ХV Всероссийская научно-практическая конференция имени А. И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщают организаторы конференции минэкологии РТ.

«Необходимо предусматривать способы, стимулирующие промышленные предприятия к расходованию средств на экологические мероприятия, использование самого современного оборудования и программ, позволяющих защитить окружающую среду. Отношение к экологической ситуации должно быть самым серьезным», — отметил президент РТ Рустам Минниханов.

В рамках конференции спикеры обсудят вопросы создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности, модели устойчивого развития регионов и сохранение редких видов биологического разнообразия, контроля качества воды на производстве и чистого воздуха.

Начало конференции в 10.00.



