2 сентября в школы Татарстана не пустили 111 детей с симптомами ОРВИ и повышенной температурой, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Те фильтры, которые сегодня организованы, крайне необходимы, потому что занос в организованный коллектив случая чреват распространением в такой группе инфекции. И если мы пропустили одного больного ребенка, заболеют и сосед по парте, и сидящий сзади, и другие ребятки в классе. За вчерашний день через фильтры мы отстранили 111 детей с симптомами ОРВИ и температурой после термометрии. Казалось бы, количество небольшое, всего 0,2 процента. Но это 111 классов, в которые не попали дети», — отметила Авдонина.

Она также отметила, что родителям, которые отпустили в школу больного ребенка, заразившего своих одноклассников, могут предъявить юридические обвинения.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков уточнил, что к симптомам ОРВИ относятся: температура, насморк, першение и боль в горле.