Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что вакцинацию против гриппа в дни голосования в РТ развернут рядом с избирательными участками.

По ее словам, в республике против гриппа вакцинировались 57 тыс. 236 жителей республики, что составляет 21,5% от поставленной партии вакцины. Всего было доставлено 265 тыс. 320 доз. В прививочную кампанию включились уже 26 территорий. Основное внимание пока уделяют преподавателям, школьникам и студентам.

Мероприятия по вакцинации против гриппа планируют организовать и около станций казанского метрополитена.