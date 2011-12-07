Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Хотим тепла!

Очень холодно в нашем доме №185 по ул. Декабристов, а отопление все не включают.
Звоним в ЖЭУ - говорят «ждите». Уже вся семья болеет. Чего еще ждать-то?
КВ
Лента новостей