Депутаты внесли изменения в бюджет Казани

Изменения в решение «О бюджете муниципального образования Казани на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» приняли депутаты на прошедшей 1 октября внеочередной XXVIII сессии Казгордумы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин сообщил, что внесение изменений в бюджет Казани обусловлено несколькими причинами. В соответствии с нормативными актами, принятыми правительством Татарстана, в этом году на 424 млн рублей увеличился объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых Казани из бюджета республики. Это расходы на повышение оплаты труда по новым условиям оплаты труда (106,4 млн рублей), проведение общегородских мероприятий (100 млн рублей), реконструкция биологических очистных сооружений (38 млн рублей), обеспечение деятельности учреждений социально-культурной сферы (33,7 млн рублей), выплата грантов работникам муниципальных учреждений (33,4 млн рублей) и другие.Вместе с этим автономные и бюджетные учреждения Казани вернули дебиторскую задолженность в сумме 43,9 млн рублей - на эту сумму увеличиваются доходы бюджета, которые направляются на оплату труда работников учреждений образования.Кроме того, на 3,5 млн рублей увеличены расходы на проведение районных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от городских предприятий.Также на оплату труда работников учреждений образования направляются средства, поступившие от возврата автономными и бюджетными учреждениями неиспользованных остатков прошлых лет в сумме 200 тыс. рублей.Ирек Мухаметшин рассказал, что наряду с этим дополнен перечень субсидий, выделяемых из бюджета города, субсидией на возмещение затрат, связанных с нанесенным ущербом общему имуществу многоквартирного жилого дома по ул. Халева в связи с пожаром в начале августа. Расходы будут осуществляться за счет средств резервного фонда Казани.В проекте, который приняли депутаты, нашло отражение увеличение источников финансирования дефицита бюджета за счет средств, поступивших от продажи акций, а также перераспределение средств между распорядителями и прямыми получателями бюджета, кодами бюджетной классификации. Это распределение необходимо для направления средств на дополнительные работы по капремонту детских садов.В ходе сессии депутаты также согласовали замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования Казани от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.«В соответствии с п. 5 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ при составлении и утверждении бюджета субъекта РФ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц», - пояснил Ирек Мухаметшин. Копия этого решения направляется в Министерство финансов РТ.