Фестиваль собрал самых талантливых мастериц России

Площадка выставочного зала ТРК «Корстон» превратилась в настоящий город мастериц. Открыли фестиваль почетные гости мероприятия - Сергей Евгеньевич Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, и Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».Оригинальные украшения и национальная одежда, игрушки ручной работы и картины, кожаные мозаики и вышивка по старинным техникам, воздушные кружева и роспись по дереву - перед членами жюри стояла нелегкая задача выбрать самых достойных из лучших. На фестиваль «Руками женщины» съехались 85 участниц из разных, даже самых отдаленных уголков России - от Калининграда до Якутии. Самобытные и профессиональные художницы и ремесленницы не только представляли свои работы, но и щедро делились секретами ремесла на мастер-классах, которые мог посетить любой желающий. Организатором проекта «Руками женщины» выступил фонд поддержки культурных инициатив «Зур Арт». Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фестиваль прошел при участии Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.Фондом «Зур Арт» вынесено важное решение для мастеров декоративно-прикладного искусства, принявших участие в столь масштабном мероприятии, - создание электронного каталога уникальных работ народного творчества на английском и русском языках для продвижения мастеров на международном рынке. Электронный каталог будет размещен на сайте международного форума-выставки «Руками женщины», что позволит показать наших талантливых мастериц всему миру.В перспективе фонд «Зур Арт» планирует проводить персональные выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, отобранных экспертным советом в рамках проекта «Руками женщины», в европейских странах.