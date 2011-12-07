Казань ждет трехмиллионного туриста

Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова рассказала на «деловом понедельнике» об основных итогах весенне-летнего туристического сезона, а также о том, почему прошлые новогодние праздники в Казани разочаровали многих туристов. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин поручил в двухнедельный срок сформировать предложения по подготовке к зимнему туристическому сезону, передает kzn.ru.С начала года введено 13 новых прямых авиарейсовМеждународным аэропортом «Казань» с начала года перевезен 1 млн 67 тысяч пассажиров - на 30% больше, чем в прошлом году, а также введено 13 новых прямых авиарейсов в столицу РТ, среди которых рейсы из Тбилиси, Батуми, Болоньи, Минска. Как отметила Дарья Санникова, новые рейсы появились не только благодаря проведению в Казани чемпионата мира по футболу. Так, последний новый прямой рейс Тегеран - Казань был открыт 2 сентября. До конца года планируется запуск прямого рейса из Казани в Краснодар, а в декабре начнут курсировать прямые поезда в Минск и Ташкент. Кроме того, ночной скорый поезд Казань - Самара в зимнем расписании станет ежедневным, а маршрут Нижний Новгород - Казань продлят до Ижевска. В целом количество туристов достигло рекордных показателей - этой осенью столица Татарстана встретит своего трехмиллионного гостя.«Масштабы туристического потока позволяют нам смело применять слово »индустрия«. По мнению экспертов, о туристической индустрии уместно говорить при достигнутом уровне потока в 1 млн туристов. Мы этот рубеж прошли еще в 2010 году, - напомнила Дарья Санникова. - Таким образом, можно констатировать, что интерес к Казани не просто устойчив, но он продолжает расти».Кто станет трехмиллионным гостем?Этой осенью в Казани готовятся к историческому событию - встрече трехмиллионного туриста. Юбилейный гость, которого выберут с помощью генератора случайных чисел, прибудет в столицу Татарстана ориентировочно в ноябрьские праздники. По словам Дарьи Санниковой, сделать объективный выбор трехмиллионного туриста непросто, поскольку люди одномоментно приезжают на самолетах, поездах, автобусах и личных автомобилях, многие прибывают группами. Именно поэтому решено запустить акцию «Стань трехмиллионным туристом Казани» для тех, кто планирует свою поездку в столицу Татарстана в начале ноября.1 ноября с помощью генератора случайных чисел из всех заявок выберут ту, которая окажется счастливой. К слову, если турист приедет с семьей, то принять участие в праздничных мероприятиях смогут все члены его семьи. Юбилейный гость получит подарки - уникальный тур, бесплатное проживание в одной из лучших гостиниц города и многое другое.Принять участие в составлении программы пребывания гостя в столице Татарстана могут сами жители Казани. Для этого необходимо принять участие в голосовании на сайте 3million-tourist-kzn.ru, до 15 октября отдав свой голос за наиболее интересный туристический объект и любимое блюдо татарской национальной кухни.«Мы ожидаем, что это событие станет грандиозным праздником для всей сферы гостеприимства. Оно является свидетельством развития индустрии туризма в Казани», - считает Дарья Санникова.Казань должна впечатлять и летом, и зимойРост количества гостей в Казани обусловлен в первую очередь событийным туризмом - столица Татарстана регулярно становится местом проведения крупных мероприятий. К примеру, за период проведения чемпионата мира по футболу город посетили 300 тысяч туристов из 36 стран мира. Но не только спортивные события приковывают внимание туристов - фестиваль «Фанфары Казани», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» и открытие туристического сезона «Ай Да Казань» заняли призовые места в финале регионального конкурса престижной Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов.Дарья Санникова отметила, что есть и минусы. Так, зимой количество туристов заметно снижается. «Думаю, все помнят, как в начале этого года в зимние каникулы мы не смогли создать в городе атмосферу новогодней сказки, за которой к нам приехали 130 тысяч человек. Без праздничного убранства улиц и туристических маршрутов город был темным и неуютным. Многие наши гости были разочарованы, а некоторые даже сократили запланированное время пребывания в Казани и уехали досрочно. Мы многое делаем для привлечения туристов, но вот такими недоработками перечеркиваем свою работу и откатываемся на старые позиции, что не позволит нам достичь поставленных целей».Ильсур Метшин согласился с тем, что Казани необходимы новые подходы к новогоднему оформлению. Он отметил, что благодаря преображениям городской инфраструктуры и высокой планке туристы имеют завышенные ожидания от пребывания в столице Татарстана. «В качестве примера нам ставят Москву. Причину такой разницы я могу объяснить - это возможности бюджета. Мы в прошлом и позапрошлом году на новогоднее оформление смогли выделить порядка 66 млн рублей, не приходится сравнивать с Москвой, где в год выделяется 6 млрд рублей. Мы такие деньги просто не можем себе позволить», - пояснил Ильсур Метшин и добавил, что, несмотря на скромное финансирование, в Казани необходимо провести работу по подготовке города к зиме.«Чуда не случится, эти миллиарды ниоткуда не появятся, поэтому мы сами шаг за шагом должны находить решение и напряженно работать. Если хотим иметь круглогодичный туристический поток, мы не можем себе позволить портить впечатление о Казани: летом хорошо, а зимой плохо. Конечно, будем обращаться и к руководству республики, без помощи Президента мы не обойдемся, свои дополнительные доходы направим. Но хотелось бы увидеть новый виток развития новогодней Казани уже в этот сезон», - сказал Ильсур Метшин.Привлекательность города оценивают туристыК 2025 году туристический поток в Казани планируется увеличить до 5 млн туристов. «Стратегией развития Казани до 2030 года поставлена задача нарастить долю МСБ в валовом территориальном продукте до 50%. И достижение этой цели неразрывно связано с развитием туризма», - сказала Дарья Санникова и добавила, что отрасль туризма влияет на развитие 53 смежных отраслей, таких как транспорт и связь, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, сельское хозяйство, малое предпринимательство, торговля, сфера услуг. «Сегодня туризм вышел из тени придаточной отрасли экономики и по праву является драйвером развития города. И для Казани вопрос развития туризма всегда был и есть приоритетным направлением социально-экономического развития города», - отметила Дарья Санникова. На сегодняшний день в сфере туризма работают 13 тысяч человек, что составляет 2,2% от численности занятых в экономике Казани. Из них 3,1 тысячи человек работают в гостиничной инфраструктуре, 8,5 тысячи человек - в сфере общепита. По сравнению с 2013 годом число задействованных в сфере туризма увеличилось на 13,8%. Кроме того, за последние два года наблюдается рост хостелов. Так, в предшествующем чемпионату 2017 году в городе было открыто 10 хостелов, а в этом году еще 30.С растущим значением туризма для экономики Казани согласился и мэр города Ильсур Метшин. Он подчеркнул, что, несмотря на положительные показатели, для совершенствования сферы гостеприимства предстоит еще много работы. «Та планка, которую мы себе ставим - 5 млн туристов, имеет под собой конкретные экономические обоснования, расчеты. Но сделать в этой отрасли предстоит больше, чем сделано, несмотря на те достижения и успехи, которые отмечены и российскими, и международными важными премиями, - считает мэр. - Туристический поток - оценка привлекательности города, лакмусовая бумажка, которая говорит о его состоянии и гостеприимстве. Нам предстоит системно и напряженно работать в этом направлении».