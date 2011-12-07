На маршруты в Казани вышли экологичные автобусы

Автотранспортные предприятия Казани впервые обновляют свой подвижной состав на газомоторные автобусы. Для города закупаются низкопольные автобусы большой вместимости марки «НефАЗ-5299-40-57» с объемом газа в баллонах 984 литра и автобусы марки «Lotos-206» с объемом газа 615 литров.Помимо того, что газомоторные автобусы наносят меньший урон экологии, чем обычные, они более удобные как для пассажиров, так и для водителей. Автобусы дооснащены дополнительными отопительными приборами, имеют усовершенствованную кабину водителя. Срок службы - не менее 10 лет.В автобусах предусмотрены откидные аппарели для пассажиров с ограниченными возможностями, они также оборудованы системой принудительного наклона кузова, а у средней двери, оборудованной аппарелью для въезда инвалидных колясок, предусмотрена кнопка связи с водителем. Все автобусы оснащены камерами видеонаблюдения.Всего до конца года на городские маршруты выйдут 104 единицы транспорта: 82 «НефАЗа» и 22 «Лотоса».