Росреестр Татарстана приглашает жителей республики на единый День консультаций

Кроме Росреестра, в мероприятии принимают участие специалисты Кадастровой палаты, налоговой службы, Палаты земельных и имущественных отношений, саморегулируемой организации кадастровых инженеров и других ведомств. Граждане смогут бесплатно проконсультироваться по самому широкому спектру вопросов: по регистрации прав и кадастровому учету, применению налогового вычета при приобретении недвижимости и расчета налога на недвижимое имущество, приватизации жилья, предоставлению земельных участков и другим проблемам. Ожидается, что в свете последних изменений законодательства, связанных с отменой разрешений на строительство, будет немало вопросов и по этой тематике. В Казани консультации специалистов можно будет получить с 13.00 до 18.00 одновременно на четырех площадках по адресам: ул. Авангардная, д. 74; ул. Гагарина, д. 103 (Зареченский отдел); ул. Ямашева, д. 82 (Ново-Савиновский отдел); пр. Победы, д. 100 (Южный отдел). Также единый День консультаций пройдет в территориальных отделах управления по всей республике, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.