Сдан очередной проблемный дом в ЖК «МЧС»

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, который побывал вчера на объекте, решение по этому дому искали около трех лет. Строительство пятого дома жилого комплекса было начато в 2012 году. В 2014-м стройка остановилась в связи с возникшими проблемами у застройщика - компании ООО «Фон». Тогда дом был готов примерно на 30% - полностью был возведен каркас, частично выполнена кирпичная кладка стен.Строительство дома возобновилось около года назад силами другого подрядчика. Меньше чем за год здесь была завершена кирпичная кладка стен, проведены все коммуникации, выполнены внутренние работы, установлены лифты. Во дворе дома обустроена современная детская площадка.27 сентября Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) по жилому дому №5 в ЖК «МЧС». Получено разрешение на ввод в эксплуатацию этого 6-подъездного дома. Мэр Казани, приехавший поздравить очередных дольщиков с радостным событием, поблагодарил всех, благодаря кому удалось завершить этот долгожданный объект. Ильсур Метшин остался доволен степенью готовности квартир, отметив высокое качество строительства. В нежилой части дома два помещения подготовлены для магазинов, которых первоначально в планах не было. В доме предусмотрен подземный паркинг на 58 машино-мест. Парковочные зоны находятся также над магазином и на придомовой территории - подготовлено 118 парковочных мест. В «МЧС» остаются недостроенными еще 3 дома - №2, №3 и №4. Проект третьего дома прошел экспертизу. Строить четвертый дом планируется по типовому проекту третьего дома, доработав его.