У татарстанских пенсионеров начался учебный год

Торжественная церемония открытия прошла вчера в Казани в концертном зале «УНИКС», сообщает ИА «Татар-информ».«Вы - особенные люди! Вы заряжаете теплом, энергетикой. Многих из вас я знаю лично - вы в том числе мои учителя. Я хочу вам пожелать здоровья, любви внуков и ярких эмоций. И, конечно же, хороших оценок», - отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.Главная особенность университета заключается в том, что пожилые люди сами выбирают области, в которых хотят получить новые знания или совершенствовать уже имеющиеся.«Учиться никогда не поздно. Главное качество двадцать первого века - это саморазвитие. Но для того, чтобы все постигать, нужно хорошее здоровье, чего вам и желаю», - сказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова напомнила, как создавался университет третьего возраста. 12 лет назад идею сформировали Сария Сабурская, председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина и секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин.«Так сложилось, что трое людей встретились, обсудили и вместе создали такой замечательный проект, который существует и по сей день, помогая пожилым людям освоиться в современном мире», - подчеркнула Эльмира Зарипова.Помимо прикладных знаний пенсионерам будут преподавать и творческие предметы. Всего в университете третьего возраста задействованы 63 преподавателя из престижных вузов. Кроме того, как отметила Любовь Мишина, занятия будут вести руководители министерств и ведомств.«Чтобы долго жить, необходимо тренировать память - здесь вы это получите, общаться - вы встретите новых друзей, и я бы еще рекомендовала заниматься спортом. Вам очень повезло, что вы можете обучаться в таком университете», - поделилась Любовь Мишина.«Время летит незаметно, и сейчас я вновь могу назвать вас студентами. Мы видим, что каждый год растет количество желающих поступить в университет, и мы также видим, с каким интересом вы занимаетесь», - отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.Наталья Щелкова пришла в университет в 2010 году благодаря своей подруге. Она выбрала обучение татарскому языку. Кроме того, посещала занятия по истории религии и по психологии. «Я не собираюсь останавливаться - буду ходить, пока хватит сил. В этом году пойду еще и на философию. Может, у меня и не очень хорошие результаты, но мне там очень нравится», - поделилась Наталья Щелкова.Преподаватель Луиза Кашапова обучает пожилых людей татарскому языку. «Они настолько окрыленные уходят, что потом с радостью приходят обратно. Говорят, что им очень повезло. Что они все понимают. Причем не только на занятиях, но и в обычной жизни. Вообще, знание языков помогает развиваться», - сказала Луиза Кашапова.Студенты университета третьего возраста в общей сложности будут заниматься по 17 учебным программам.