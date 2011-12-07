В Казани капитально отремонтируют детский лагерь «Спутник»

Детский лагерь «Спутник» в поселке Кадышево Авиастроительного района был построен в 1969 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. В ходе визита Ильсур Метшин осмотрел территорию лагеря: жилые корпуса, спортивную площадку, столовую и клуб. Он выразил мнение о том, что реконструкция лагерю необходима.- То, что мы сохранили инфраструктуру, и она служит детям - большой плюс, но то, что 50 лет здесь ничего не менялось, это, конечно, нас не красит, - заявил мэр Казани. По его словам, лагерь «Спутник» будет одним из 4 лагерей, которые войдут в первую очередь реконструкции. Часть лагерей станут круглогодичными.- У нас очень много мероприятий проходит в Казани, к ним большой интерес. И эти лагеря в отсутствие детей могут быть теми же хостелами, где небольшой чек, куда могут приезжать спортсмены, где могут проходить различные мероприятия, конференции. Мы хотим комплексно подойти к этому вопросу, чтобы загородные лагеря были не только местом отдыха детей, но и местом круглогодичного активного отдыха для всех казанцев, - сказал Ильсур Метшин. Список остальных лагерей первой очереди пока утверждается.