В Татарстане для содержания федеральных автодорог зимой будет задействовано 325 единиц техники

Федеральные автомобильные дороги, расположенные в Татарстане, готовы к эксплуатации в зимний период. Для их содержания зимой планируется задействовать 325 единиц дорожно-эксплуатационной техники, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».В июле текущего года управлением были заключены долгосрочные контракты на 5,5 года, согласно которым содержанием федеральных автодорог в республике занимаются шесть генподрядных организаций. У них в наличии имеются 23 пескобазы, 26 стоянок для техники, 22 помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. Для содержания федеральных дорог в предстоящий зимний период необходимо 150 тыс. т песко-соляной смеси. На конец сентября заготовлено 117 тыс. т противогололедного материала, или 78 процентов от плана.«При определении потребности в противогололедных материалах, технике учитывались изменения по сети автомобильных дорог. Для Татарстана – это увеличение площади покрытия проезжей части на вводимых после реконструкции участках автодороги М7 “Волга”, а также принятие на баланс из государственной собственности республики мостового перехода через Каму протяженностью 14 км по дороге Р-239 Казань — Оренбург», – поясняется в сообщении пресс-службы.