В Татарстане прошел летний чемпионат среди лыжников

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев в своем приветственном слове отметил, что уровень подготовки спортсменов-лыжников в Татарстане растет с каждым годом. Очевидно демонстрирует этот факт состав сборной России, около 30% которой - выходцы из Татарстана. Во многом причина тому - ежегодное улучшение материальной базы Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.- Прекрасная лыжная база «Ялта-Зай», мобильные лыжные базы по всей республике - все это способствует популяризации лыжного спорта, - заметил Ильшат Фардиев. - Теперь мы пожинаем плоды наших трудов - количество спортсменов-лыжников и их уровень значительно выросли.В соревнованиях по лыжероллерам среди девушек 2001 - 2003 годов рождения победила Диана Габдульбарова из Казани, а среди юношей этого же возраста первое призовое место занял казанец Нияз Фатыхов. В категории женщин-юниорок победа осталась за жительницей Набережных Челнов Жанной Муравьевой, а среди мужчин - за членом сборной РТ Владимиром Фроловым.Сильнейшими в кроссе стали следующие спортсмены: среди девушек - Диана Габдульбарова из Казани, среди юношей - казанец Ренат Сурузутдинов, среди юниорок - мастер спорта международного класса Анастасия Сюлатова, среди юниоров - член сборной РТ Владимир Фролов.Прошедшие соревнования стали кульминационным событием в длительном периоде подготовки спортсменов к грядущему зимнему сезону. Еще перед минувшей зимней Универсиадой тренерский состав сборной РТ давал весьма осторожные прогнозы на будущие состязания. Впрочем, с тех пор многое изменилось. Успешно пройденная Универсиада, а после и удачное выступление сборной РТ на Кубке России, где наши лыжники заняли второе место, позволяют руководству федерации смело смотреть в будущее.- Задачи мы ставим амбициозные - быть в первых рядах! - подчеркнул Ильшат Фардиев. - С такой командой спортсменов, с такими опытными тренерами мы достигнем цели.