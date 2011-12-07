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17 октября в Казани состоится заседание женского клуба, где расскажут, как стать счастливой

17 октября в благотворительном фонде «День добрых дел» пройдет встреча «Женского клуба общения». Тема предстоящей встречи — «Счастливая Женщина. У каждой — свое Счастье», уточняет подробности пресс-служба фонда.

На заседаниях клуба женщины делятся своими наблюдениями и опытом в воспитании детей, а также обсуждают пути решения таких сложных вопросов, как конфликты в семье и на работе, не забывают и о развитии себя, как личностей. После этого следуют практические упражнения. Руководит клубом и модерирует встречи психолог высшей категории с опытом работы более 22 лет Наталья Ипполитова.  

Встреча в клубе состоится 17 октября с 11.00 до 13.00 по адресу ул. Калинина, 3 (Благотворительный склад «Хорошие руки»). Участие — бесплатное. Записаться на встречу 17 октября можно по тел.: 236-65-61. В фонде напоминают: для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей необходимо использовать маски.

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