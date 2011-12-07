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Фаттахов переназначен на должность министра по делам молодежи РТ

Дамир Фаттахов занимает должность с июня 2018 года.

Дамир Фаттахов вновь назначен на пост министра по делам молодежи РТ. Указ с соответствующим назначением подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Напомним, Фаттахов занимает данную должность с июня 2018 года.

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