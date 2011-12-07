С 5 по 9 октября пройдет неделя онлайн-консультаций пенсионеров Татарстана

Пенсионеры смогут получить консультации по социальному обслуживанию, порядке начисления пенсий и пособий, по правовым вопросам, а также по вопросам медицинского обслуживания.

Дистанционное общение специалистов с гражданами состоится в аккаунте Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Instagram.

В понедельник, 5 октября в 11.00 на поступившие вопросы татарстанцев ответят председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, управляющий ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ» Эдуард Вафин, управляющий ГУ «РО ФСС РФ по РТ» Павел Лоханов.

Завершится онлайн-трансляция первого дня в 12.30.

Во вторник, 6 октября, с 10.00 до 11.00 в прямом эфире будут рассмотрены вопросы социального облуживания татарстанцев граждан старшего возраста. Спикер - заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

В среду, 7 октября, с 10.00 до 11.00 в прямом эфире обсудят ход реализации в Республике Татарстане федерального проекта «Старшее поколение». В числе тем – повышение финансовой грамотности татарстанцев старшей возрастной группы. Спикеры - председатель правления РОО ОО «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина, региональный координатор проекта «Старшее поколение» Михаил Иванов и главный экономист Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

В четверг, 8 октября, завершит Неделю приемов Горячая линия по вопросам граждан старшего поколения. Она уже охватит все темы, наиболее волнующие старшее поколение и продлится дольше: с 10.00 до 13.00.

Консультировать обратившихся граждан будут специалисты Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Министерства здравоохранения РТ, Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Регионального отделения ФСС РФ по РТ, а также Государственной жилищной инспекции РТ.