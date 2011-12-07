Казанцы чуть не устроили драку в очереди за картошкой

Жители Приволжского района Казани в очереди за картошкой на ярмарке едва не подрались. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Очереди занимали с трех утра, но все равно остались те, кто не успел купить овощи. По словам продавцов торговых точек, человек 50-60 возвращаются домой с пустыми руками, хотя они выдают по три сетки всем.

Более того, досталось даже водителю, который привез овощи – его чуть не побили. По его словам, драку удалось избежать, из-за того, что он успел достать телефон и снять происходящее на камеру. В прошлые годы такого ажиотажа на ярмарке не было, отметил он.