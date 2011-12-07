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Школьники 8-й школы в Елабуге пожаловались на туалеты без перегородок

По СанПиНу в школьных туалетах обязательно должны быть кабинки с дверьми.

Школьники 8-й школы в Елабуге пожаловались на отсутствие перегородок в туалете. Фотографии они опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что между унитазами нет ни перегородок, ни дверей.

 «Так чисто, что аж перегородок не видно. Или они такие тонкие», — иронизировал автор поста.

Согласно СанПиНу, в общеобразовательных организациях на каждом этаже должны быть туалеты для девочек и мальчиков. При этом кабины должны быть оборудованы дверьми.

Более того, количество санитарных приборов устанавливается из расчета: по одному унитазу и умывальнику на 20 и 30 девочек соответственно, и по одному унитазу, писсуару и умывальнику на 30 мальчиков. 

КВ
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