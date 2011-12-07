В Казани мужчина-инвалид вынужден жить под яблоней из-за верной собаки

В Казани инвалид второй группы Рустем Николаев живет под яблоней. Он не желает ехать в приют, потому что не хочет бросать свою собаку по кличке Надежда. Об этом сообщает Татарстан-24.

«Если бы не Надька, я б сдался», — подчеркнул мужчина. Питомец живет с ним около шести-семи лет, и собака всегда служила ему верой и правдой. Без него она просто не выживет, заверил 53-летний бездомный.

Несколько лет назад у Рустема Николаева были и жилье, и работа, и семья. Однако все пошло наперекосяк, когда он попал в аварию: на улице Сафиуллина он переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила машина. Виноватым признали его.

На лечение и восстановление ушли годы, а бывшая жена с ребенком переехали. Мужчина — сирота с детства. Поэтому у него осталась только собака.