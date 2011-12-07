147 кг наркотиков обнаружили сотрудники ГИБДД в машинах татарстанцев в 2018-м году

За 2018 год сотрудники ГИБДД обнаружили в авто татарстанцев 147 килограммов наркотиков, пишет ИА "Татар-информ". «В процессе несения службы было пресечено 267 фактов перевозки наркотиков, общим весом 147 килограммов. Было возбуждено 139 уголовных дел», – рассказал начальник Госавтоинспекции РТ Ленар Габдурахманов.Всего за девять месяцев этого года автоинспекторы помогли раскрыть 1789 преступлений, из которых 126 были связаны с кражами и угонами автомобилей.