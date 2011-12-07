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Александр Сладковский поделился мечтой о скрипках Страдивари за 2 млн евро

Приобретение инструментов уровня скрипок Антонио Страдивари для симфонического оркестра Татарстана — мечта, которая помогла бы коллективу добиться совершенно нового уровня звучания и сильно продвинуться вперед, рассказал художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
«Мы же стремимся, чтобы и лицо Татарстана было идентичным всем мировым стандартам. И мы ориентируемся, конечно, на лучшие мировые оркестры, да и играем мы сегодня на лучших марках инструментов, самых лучших брендах — и духовых, и медных, и деревянных, и ударных. Мы эту коллекцию пополняем, но стремиться есть к чему», — рассказалл маэстро.Полную версию интервью читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. 
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