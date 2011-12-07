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Камско-Устьинская агрофирма выплатила почти 2,4 млн рублей долгов по зарплате

Задолженность была погашена перед 168 работниками.
В общей сложности сельхозпредприятие выплатило своим сотрудникам 2 млн 391 тыс. рублей.Согласно данным из открытых источников, агрофирма «Нармонка» занимается выращиванием овощей и картофеля, зерновых и кормовых культур, производством молока и выращиванием крупного рогатого скота на мясо.
КВ
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