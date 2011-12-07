Том «Татары» из серии «Народы и культуры» представили в Казани

Символично, что презентация научного труда состоялась накануне Дня народного единства в историческом парке «Россия — Моя история». Монография вышла при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.В мероприятии приняли участие ответственный секретарь серии «Народы и культуры», известная ученая-этнолог Людмила Миссонова, директор института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов, доктор социологических наук Гульнара Габдрахманова, ученые, общественные деятели. Предыдущий том «Татары» был издан в 2001 году. Первые тома серии «Народы и культуры» вышли в 1997 году. За это время издано 28 томов серии. В томе «Татары» представлены научные историко-этнографические материалы о татарах. Эта коллективная монография дает представление об этнической истории и исторической демографии, традиционном хозяйству и быте, материальной и духовной культуре татар - втором по численности народе Российской Федерации.