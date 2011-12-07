Владыка Феофан: восстанавливаемый казанский собор привлекает внимание к духовной жизни РТ

Собор Казанской иконы Божией матери привлекает широкое внимание к духовной жизни Татарстана, рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в интервью с журналистами на пленарном заседании научно-просветительских чтений «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».«Для меня самое главное открытие — это то, что сейчас, с началом воссоздания собора, проявляется наиболее широкий интерес к духовной жизни в Татарстане. И я слышал из уст, приехавших из столицы (России – прим. Т-и), что Татарстан у них ассоциируется как успешный экономический регион, а здесь, оказывается, развита еще и очень сильная нравственная межрелигиозная духовная традиция», — рассказал владыка. Митрополит поделился впечатлениями от проходящих чтений в Казани. «Чтения прошли замечательно! География и состав участников — практически вся Россия. Главное, что материалы чтений, материалы конференций будут хорошим подспорьем для дальнейшего осмысления происходящего, духовно-нравственных путей, нравственного возрождения не только в плане религиозном, но и в плане межконфессиональных, межэтнических мирных примеров жизни для всей России, а может быть и дальше», — считает владыка Феофан. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани пройдут научно-просветительские чтения «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Чтения были организованы в рамках трех секций: духовной, научной и культурной. Участники собрались на трех площадках: в Казанской духовной семинарии, в зале заседаний попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального университета, а также в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля.