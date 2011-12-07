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Всероссийский Дед Мороз посетит Казань в начале декабря

Всего он пробудет в городе два дня и посетит разные социальные учреждения, больницы, а также подарит подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей.
Турне по России проходит третий год подряд и охватит более двадцати городов. За первые два года Дед Мороз посетил 200 социальных учреждений и 150 семей, подарив в общем 175 тонн подарков, рассказали организаторы акции, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 
КВ
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