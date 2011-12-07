«Единая Россия» завершает прием граждан по вопросам ЖКХ

С 2 по 5 ноября в рамках всероссийской региональной недели депутаты «Единой России» организовали прием граждан по вопросам услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Все мероприятия проходят в дистанционном формате посредством каналов в Skype (Priemnayaer116), Instagram (opriemnaya116), WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00.

Предварительная запись на приемы и дополнительная информация по телефону 8(843)238-10-00.