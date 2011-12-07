Главный терапевт РТ: Даже при легком течении коронавирусной инфекции существует три схемы лечения

О рисках самолечения COVID-19 рассказала в ходе пресс-конференции главный терапевт Минздрава РТ, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

«Осенью этого года мы столкнулись с тем, что население нашей республики очень активно себя лечит. Этому есть определенное объяснение: кто-то из знакомых, кто-то из родственников переболел, ему была назначена схема лечения, которую он начинает тиражировать всему своему окружению», — рассказала Диана Абдулганиева.

При этом она отметила, что раньше пациенты самостоятельно принимали жаропонижающие, но в последнее время они сами решают принимать разные лекарства.

«Порой принимают по пять-шесть препаратов уже с первого дня болезни. Это действительно проблема», — отметила главный терапевт республики.

В то же время Диана Абдулганиева подчеркнула опасность самолечения коронавируса.

«Даже при легком течении коронавирусной инфекции существует три схемы лечения. Почему это важно? Все люди разные, инфекционный процесс в разном возрасте проходит по-разному. Поэтому стартовая терапия различна», — пояснила она.

Определенные риски может нести и самостоятельный прием препаратов против коронавируса.