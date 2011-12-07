Нижнекамская ЦРБ получат новое оборудование на 20 млн рублей

Нижнекамская ЦРБ получит новое оборудование на сумму 20 млн рублей, сообщил гендиректор «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

«Наше предприятие передаст медикам два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, а также редукторы для кислородных баллонов, баллоны для медицинских газов для насыщения кислородом пациентов, заболевших коронавирусом», — сказал Сафин.

Для больницы также закупили шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, питательные зонды для отделения реанимации и интенсивной терапии, а также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры, маски для неинвазивной вентиляции и другие материалы.

Напомним, ранее предприятие организовало для врачей, борющихся с COVID-19, полноценный отдых на базе ведомственного детского оздоровительного лагеря «Юность» с апреля по июль.