Отзывы постоянных клиентов Exante: что они говорят

Терминал

Отзывы об Эксанте затрагивают особенности терминала — рабочей площадки, которая обеспечивает функционирование сервиса. У системы есть много преимуществ, главные из них — быстрые рабочие процессы, отсутствие необходимости проводить дополнительные настройки. Обеспечена высокая скорость передачи данных, а работать можно на нескольких экранах одновременно. Аккаунт надежно защищен от мошенничества и кражи.

В терминале реализована система drag-and-drop, с помощью которой можно настроить рабочий экран по своему усмотрению.

Положительно высказываются о демо-режиме, который доступен всем, независимо от внесения депозита. Демо-режим открывается сразу же после регистрации на сайте. В нем можно работать сколько угодно, за это нет никаких взносов и дополнительных платежей. Терминал работает быстро и пользователи довольны его функциональными возможностями.

Мобильный терминал

Отзывы об Эксанте также касаются и мобильного терминала. Хотя пока что он работает на так стабильно как хотелось бы — это решение также оценили многие. Приложение дает возможность всегда держать руку на пульсе событий и отслеживать котировки и изменения на рынке.

Доступные инструменты

Отзывы клиентов касаются инструментов, которые предлагает брокер. Их численность с самого начала деятельности только увеличивалась и сейчас достигла 300 000 инструментов. Среди них: промоакции ETF, муниципальные и коллективные облигации, валютные пары, фьючерсные контракты, опционы и другие инструменты.

Все они доступны для торгов в неограниченном количестве. Причем нет минимальной или максимальной суммы транзакции. Такой объем инструментов вполне возможно объять, а все за счет наличия единственного брокерского счета. Он полноценно доступен в десктопной и мобильной версии.

Условия торговли, сумма комиссии формируется из клирингового и биржевого сбора. Сюда также включена стоимость исполнения сделки. На размер комиссии влияет то, какая биржа выбрана, какой тип финансового инструмента торгуется и какой суммой оперирует трейдер. Полный список комиссий и пояснение их начисления.

Служба поддержки

Саппорт работает в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. То есть каждый клиент может получить необходимый объем консультации в любое время. Несомненный плюс — доступность информации — сотрудники службы поддержки говорят на 10 языках. Обратиться можно, позвонив или написав на электронную почту. Ответ не заставит себя долго ждать.

Рассмотрев Exante отзывы можно утверждать, что компания предлагает выгодные условия для торговли и берет приемлемые комиссионные.