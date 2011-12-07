С 11 по 13 ноября татарстанцы смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

Минздрав РТ анонсировал ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

В Татарстане пройти экспресс-тестирование на ВИЧ смогут жители республики уже с 11 по 13 ноября. Для граждан, желающих проверить свое здоровье, подготовят мобильные пункты в пяти городах РТ. Время работы – с 12.00 до 18.00.

Первыми станут жители Альметьевска. Принимать пациентов будут в среду, 11 ноября, по адресу ул. Ленина, 21. Ориентироваться просят на здание у Молодежного центра.

На следующий день сделать тест на ВИЧ смогут уже казанцы на площади перед памятником у «Часов», расположенным на улице Баумана.

В пятницу мобильный пункт будет организован в трех городах – в Набережных Челнах (пр. Сююмбике 2/19, парковка ТЦ «Омега»), в Зеленодольске (ул. Карла Маркса, 39) и в Нижнекамске (ул. Баки Урманче, 15, ТЦ «Олимп»).