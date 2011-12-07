Татарстанцы проверят знания о народах России

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры РТ Виктория Даутова, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов и председатель национально-культурной автономии бурят г. Казани Сэгэма Бубеева.

«Большой этнографический диктант» проводится в рамках реализации стратегии национальной политики РФ в пятый раз. В роли его организаторов выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство по национальной политике Удмуртской Республики. В Татарстане координаторами проекта являются Министерство культуры РТ и Дом дружбы народов Татарстана.

В нынешнем году было принято решение провести акцию в онлайн-режиме. «Большой этнографический диктант» стартовал уже сегодня в полночь и продлится до 8 ноября, для участия необходимо зарегистрироваться на его сайте. Итоги диктанта будут подведены в День Конституции РФ — 12 декабря.

Задание представляет из себя тест с 30 вопросами, 20 из которых федерального формата, а еще 20 связаны со спецификой отдельного региона. Ответить необходимо за 45 минут, после чего участник получит электронный сертификат с результатами тестирования.

Ирек Шарипов рассказал, что в акции планируют принять участие многие медийные личности: артисты и музыканты, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, а также блогеры.

Виктория Даутова отметила, проведение диктанта в онлайн-формате позволяет расширить число его участников. Пройти тестирование могут не только жители России, но и других стран. Способствует этому и перевод заданий на иностранные языки — английский и испанский.

Для тех, кто хочет принять участие в диктанте, но не имеет возможности выйти в интернет, в муниципальных районах Татарстана будут организованы площадки, где желающим предоставят рабочее место и помогут зарегистрироваться на сайте. В Казани такая офлайн-площадка работает сегодня с 11 часов в Доме дружбы народов.

Цель просветительской акции — расширить знания россиян о народах, проживающих на территории России. При этом за пять лет существования «Большого этнографического диктанта» татарстанцы демонстрируют глубокие знания в этой области, отметила Виктория Даутова.

— Мы всегда по итогам проведения «Большого этнографического диктанта» входим в тройку лидеров, занимаем вторые-третьи места, — подчеркнула она.

При этом Виктория Даутова отметила, что руководство Татарстана много внимания уделяет изучению истории народов страны.