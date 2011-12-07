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УВД Казани прокомментировало ситуацию с баннером обнажённого актера на площади Тукая

С мужчиной, который устроил несанкционированную рекламную акцию, проведена «профилактическая беседа».

УВД Казани прокомментировал ситуацию с баннером обнажённого актера комедийного фильма на площади Тукая. Об этом сообщает «Реальное время».

По информации пресс-службы ведомства, мужчину, который принес к станции метро «Площадь Тукая» баннеры с персонажем, предлагающим взять бесплатные медицинские маски, которые находятся в районе паховой области, задерживать не стали. С ним лишь провели профилактическую беседу и предупредили, что подобные рекламные кампании проводить запрещено.

В Метроэлектротранс также сообщили, что этот постер был установлен неизвестным мужчиной, который к метро не имеет никакого отношения, пишет ИА «Татар-информ».

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