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В 755 селах и деревнях Татарстана появится Интернет

Населенные пункты в 43 районах республики обеспечат Интернетом в рамках федерального проекта «О связи».

В Татарстане еще в 755 селах и деревнях проведут Интернет, сообщает ИА Regnum со ссылкой на минцифры РТ.

В данных населённых пунктах проживают от 100 до 500 человек. Их обеспечат Интернетом в рамках федерального закона «О связи».

Также в рамках проекта в селах Старая Тахтала Алькеевского района, Удмуртские Ташлы Бавлинского района, Ключи Бугульминского района, Верхняя Шунь Кукморского района, Елаур, Новая Тумба, Чувашский Тимерлек Нурлатского района, Монастырское Тетюшского района появится качественная сотовая связь. 

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