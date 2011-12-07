В 755 селах и деревнях Татарстана появится Интернет

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В Татарстане еще в 755 селах и деревнях проведут Интернет, сообщает ИА Regnum со ссылкой на минцифры РТ.
В данных населённых пунктах проживают от 100 до 500 человек. Их обеспечат Интернетом в рамках федерального закона «О связи».
Также в рамках проекта в селах Старая Тахтала Алькеевского района, Удмуртские Ташлы Бавлинского района, Ключи Бугульминского района, Верхняя Шунь Кукморского района, Елаур, Новая Тумба, Чувашский Тимерлек Нурлатского района, Монастырское Тетюшского района появится качественная сотовая связь.