В Казани организуют День психологической помощи

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка анонсировали прием детей и их родителей в рамках Дня психологической помощи.

Мероприятие состоится уже в этот четверг, 5 ноября, по адресу улица Карла Маркса, 61. На встрече с профессиональными психологами взрослые и дети в конфиденциальной обстановке смогут пообщаться на темы детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, конфликтов в подростковой среде или на другие волнующие их вопросы. Специалисты дадут профессиональную консультацию и рекомендации пришедшим.

Для этого желающим принять участие необходимо предварительно записаться по телефону: (843)236-61-64.