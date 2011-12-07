Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани организуют День психологической помощи

Взрослые и дети смогут конфиденциально пообщаться с профессиональными психологами на волнующие их темы.

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка анонсировали прием детей и их родителей в рамках Дня психологической помощи.

Мероприятие состоится уже в этот четверг, 5 ноября, по адресу улица Карла Маркса, 61. На встрече с профессиональными психологами взрослые и дети в конфиденциальной обстановке смогут пообщаться на темы детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, конфликтов в подростковой среде или на другие волнующие их вопросы. Специалисты дадут профессиональную консультацию и рекомендации пришедшим.

Для этого желающим принять участие необходимо предварительно записаться по телефону: (843)236-61-64.

КВ
Лента новостей