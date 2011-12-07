В Казани поддержат лучшие проекты в сфере национальной культуры

Этнофорум «Таба» объединит 200 человек в возрасте от 18 до 35 лет, занимающихся реализацией разнообразных проектов в сфере национальной культуры и фольклора.

Акселератор этнопроектов «Таба» впервые прошел в Казани в 2019 году. Как отмечают организаторы, целью форума является создание платформы для развития, поддержки и дальнейшей реализации наиболее актуальных и востребованных среди молодежи проектов в этнической сфере.

В роли организаторов этнофорума выступили РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана», Министерство по делам молодежи РТ и КНИТУ КХТИ.

Форум объединит различные направления деятельности: творчество, бизнес, образование, дизайн и другие. Так в рамках форума пройдут питчинг-сессия акселератора этнопроектов «Таба», фестиваль дружбы народов, слет представительств Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, выставка достижений в рамках проектного офиса «Национальное актуальным», а также творческая встреча на тему «Global Zomia – неакадемические подходы к фольклору в музыкальной индустрии».

Финалисты акселератора этнопроектов «Таба» представят спонсорам и грантодателям свои проекты. Лучшие из них получат финансовую поддержку.

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