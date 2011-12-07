В Казани снесут 33 аварийных дома

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В Казани планируют снести 33 аварийных дома за 22 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Работы будут финансироваться из бюджета республики.
Под снос пойдут дома, расположенный по адресам: ул. Варшавская, дом 19/1; ул. Односторонка Гривки, дом 7а; ул. Односторонка Гривки, дом 9; ул. Союзная 10-я, дом 17/7; ул. 40 лет Октября, дом 4; ул. 40 лет Октября, дом 2; ул. Большая шоссейная, дом 4; ул. Гаванская, дом 79; ул. Декабристов, дом 178/2; ул. Коломенская, дом 16а; ул. Коломенская, дом 18а; ул. Колымская, дом 26; ул. Красного Химика, дом 24; ул. Мало-Московская, дом 24; ул. Маршрутная, дом 11/6; ул. Односторонка Гривки, дом 7; ул. Приволжская, дом 108; ул. Приволжская, дом 110; ул. Приволжская, дом 112; ул. Рахимова, дом 7; ул. Рахимова, дом 13; ул. Телецентра, дом 8/10; ул. Фурманова, дом 3; ул. Фурманова, дом 5; ул. Фурманова, дом 7; ул. Фурманова, дом 9; ул. Фурманова, дом 11; ул. Фурманова, дом 13; ул. Фурманова, дом 15; ул. Фурманова, дом 17; ул. Х. Туфана, дом 17/11; ул. Х. Туфана, дом 18/9; ул. Хлебозаводская, дом 1а.