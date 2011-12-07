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В Татарстане зафиксирован рост числа тяжелобольных коронавирусных пациентов

Из-за этого ресурсы здравоохранения РТ оказались в трудной ситуации.

В Татарстане зафиксирован рост пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, сообщила представитель минздрава РТ, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко.

Она отметила, что ситуация с ростом тяжелобольных коронавирусом наблюдается и в других регионах России.

Кравченко уточнила, что такие пациенты нуждаются в стационарном уходе, из-за чего ресурсы здравоохранения республики находятся в сложной ситуации. 

КВ
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