В Татарстане зафиксирован рост числа тяжелобольных коронавирусных пациентов

В Татарстане зафиксирован рост пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, сообщила представитель минздрава РТ, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко.

Она отметила, что ситуация с ростом тяжелобольных коронавирусом наблюдается и в других регионах России.

Кравченко уточнила, что такие пациенты нуждаются в стационарном уходе, из-за чего ресурсы здравоохранения республики находятся в сложной ситуации.