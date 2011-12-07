Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что «Юнармия» Татарстана стала победителем общероссийского смотра-конкурса 2020 года.

Всего в мероприятии принимали участие 60 регионов. Критериями их оценивания стало более чем 30 направлений, включая военно-патриотическую деятельность и проведение военно-спортивных состязаний.

Так, пройдя все этапы региональное отделение движения «Юнармия» РТ набрала 1 089 баллов. На втором месте расположилась Калужская область (848 баллов), а на третьем – Ставропольский край (801 балл).