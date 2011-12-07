Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Запатентованное хачапури самое вкусное!

Что значит классный ресторан? Это вкусная еда, отличное обслуживание и уютная атмосфера, в которой на время забываешь обо всем. «Марам» - такой ресторан: с изысканной кухней, оригинальным интерьером и сервисом на высшем уровне.

Сначала мне предложили аппетитный и сытный салат «Лейла» — легкое блюдо с пикантным вкусом: овощи с обжаренным сыром. 

На второе приготовили бешбармак. Ох какое зрительное наслаждение ты получаешь, когда видишь это только что приготовленное блюдо у себя на тарелке! Бешбармак (или куллама) относится к отварным мясо-тестяным блюдам, традиционным для тюркоязычных народов. Это наваристый бульон, богатый, кстати, витаминами, с отварным мягким сочным мясом и вареной лапшой, приправленный пряностями, с луковым соусом.  

Ну и гастрономический экстаз я получила, конечно, от грузинского блюда хачапури по-аджарски. Основное его отличие — желток, который кладется сверху на расплавленный сыр. Причем в хачапури по-аджарски используют много сыра, поэтому он самый вкусный. Непередаваемое удовольствие вы получите, когда начнете пробовать хачапури по правилам. Отщипните кусочек теста, обмакните его в яйцо в середине лодочки, сделайте несколько круговых движений, чтобы размешать начинку. Потихоньку отламывайте тесто с разных сторон, пока не съедите всю лодочку. Кстати, Грузия в 2011 году запатентовала несколько десятков национальных блюд, в том числе виноградную водку чачу, хачапури, сыр сулугуни, мацони и прочее. А в «Мараме» готовят приближенно именно к запатентованному хачапури, приготовленному по старинному рецепту. 

Побаловать себя на десерт я решила пахлавой и щербетом с ароматным чаем. Их подача тоже порадовала и придала чаепитию большую сладость.

Ресторан всегда рад своим гостям по адресу: «Тандем», 3-й этаж. 

КВ
Лента новостей