Запатентованное хачапури самое вкусное!

Сначала мне предложили аппетитный и сытный салат «Лейла» — легкое блюдо с пикантным вкусом: овощи с обжаренным сыром.

На второе приготовили бешбармак. Ох какое зрительное наслаждение ты получаешь, когда видишь это только что приготовленное блюдо у себя на тарелке! Бешбармак (или куллама) относится к отварным мясо-тестяным блюдам, традиционным для тюркоязычных народов. Это наваристый бульон, богатый, кстати, витаминами, с отварным мягким сочным мясом и вареной лапшой, приправленный пряностями, с луковым соусом.

Ну и гастрономический экстаз я получила, конечно, от грузинского блюда хачапури по-аджарски. Основное его отличие — желток, который кладется сверху на расплавленный сыр. Причем в хачапури по-аджарски используют много сыра, поэтому он самый вкусный. Непередаваемое удовольствие вы получите, когда начнете пробовать хачапури по правилам. Отщипните кусочек теста, обмакните его в яйцо в середине лодочки, сделайте несколько круговых движений, чтобы размешать начинку. Потихоньку отламывайте тесто с разных сторон, пока не съедите всю лодочку. Кстати, Грузия в 2011 году запатентовала несколько десятков национальных блюд, в том числе виноградную водку чачу, хачапури, сыр сулугуни, мацони и прочее. А в «Мараме» готовят приближенно именно к запатентованному хачапури, приготовленному по старинному рецепту.

Побаловать себя на десерт я решила пахлавой и щербетом с ароматным чаем. Их подача тоже порадовала и придала чаепитию большую сладость.

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