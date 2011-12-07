Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань заняла второе место в России по объему инвестиций

В рейтинге городов-миллионников столица Татарстана заняла второе место по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, уступив первое место Екатеринбургу.
Привлеченных средств в основной капитал составляет 50,9%, 49,1% - собственные. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. С начала 2018 года в экономику города привлечено свыше 106 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 2,9% больше, чем за прошлый год. 54,5% инвестиций вложено в строительство, 44% в операции с имуществом.
КВ
Лента новостей