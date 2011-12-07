Казань заняла второе место в России по объему инвестиций

Привлеченных средств в основной капитал составляет 50,9%, 49,1% - собственные. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. С начала 2018 года в экономику города привлечено свыше 106 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 2,9% больше, чем за прошлый год. 54,5% инвестиций вложено в строительство, 44% в операции с имуществом.