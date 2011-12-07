Стало известно, кто в Казани зарабатывает больше всего

Больше всего получают работники, занятые в сфере производства и распределения электроэнергии, газа, воды – почти 57 тысяч рублей, а также занятые финансовой деятельностью – более 54 тысяч рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Средняя заработная плата в области здравоохранения составила чуть более 39 тысяч рублей, в образовании свыше 32 тысяч рублей.