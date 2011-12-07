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Татарстанский сладкоежка ограбил пекарню

Добычей мужчины стали два пончика.
Зеленодольские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбое и краже… двух пончиков. Об этом сообщает «Татарстан-24». Момент ограбления попал на запись камер видеонаблюдения. Гражданин зашел в заведение с ножом и потребовал у продавца деньги из кассы. Женщина дала отпор, после чего мужчина решил убежать, схватив при этом два пончика. Перекус длился недолго - уроженца Пестречинского района задержали. Ему грозит уголовная ответственность.
КВ
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