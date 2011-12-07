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Завтра казанцы смогут обратиться на «горячую линию» Росреестра

Горожанам помогут по вопросам кадастрового учета и регистрации недвижимости.
Во вторник в рамках 10-летия Росреестра и Дня юриста пройдет «Единый день горячей линии», сообщает kzn.ru. В ходе работы «горячей линии» казанцы могут позвонить за разъяснениями по вопросам кадастрового учета и регистрации недвижимости. Консультацию по телефону проведет начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Ильсия Казакова. Консультация продлится с 8:00 до 12:00 по телефону 255-25-71.
КВ
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