Завтра казанцы смогут обратиться на «горячую линию» Росреестра

Во вторник в рамках 10-летия Росреестра и Дня юриста пройдет «Единый день горячей линии», сообщает kzn.ru. В ходе работы «горячей линии» казанцы могут позвонить за разъяснениями по вопросам кадастрового учета и регистрации недвижимости. Консультацию по телефону проведет начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Ильсия Казакова. Консультация продлится с 8:00 до 12:00 по телефону 255-25-71.