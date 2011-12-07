Завтра ряд домов Вахитовского и Приволжского районов останутся без света

Во вторник, 4 декабря, ряд домов Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ останутся без света, сообщает kzn.ru. Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Адреса и график отключений можно посмотреть здесь.