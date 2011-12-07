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Завтра ряд домов Вахитовского и Приволжского районов останутся без света

Отключение продлится не более 8 часов.
Во вторник, 4 декабря, ряд домов Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ останутся без света, сообщает kzn.ru. Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Адреса и график отключений можно посмотреть здесь.
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