«Дачная амнистия» расширена и продлена на 5 лет

И с того времени уже 14 млн россиян оформили права на дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, а также на различные постройки, включая бани и гаражи.

А если бы не продлили?

1 марта будущего года отдельные положения «дачной амнистии» должны были прекратить свое действие, включая упрощенный порядок оформления прав на дома, находящиеся на садовых участках. По окончании этого срока предполагалось, что россияне станут обязаны уведомлять власти о начале и окончании строительства дома, а также согласовывать его возведение.

С определенными сложностями также столкнулись бы россияне, начавшие строить свой дом до 4 августа, когда в стране начал действовать уведомительный порядок для строительства ИЖС, если те не получили разрешения на это. Владельцам такой недвижимости по окончании «дачной амнистии» предстоит отстаивать права в суде и доказывать, что строение возведено без нарушения строительных норм.

Новый закон

Впрочем, законотворцами было принято решение продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Более того, она была расширена.

Продлен срок действия упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых участках. Кроме того, упрощенная процедура регистрации прав теперь будет действовать и на владельцев домов, построенных на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

При этом индивидуальный жилой или садовый дом должен соответствовать ряду требований, прописанных в Градостроительном кодексе РФ. Так, они должны иметь не более трех этажей с общей высотой не более 20 метров.

При этом воспользоваться правом на «дачную амнистию» могут только граждане, имеющие право на земельный участок с установленными границами, техническим планом, составленным кадастровым инженером. Также владелец недвижимости должен составить соответствующую декларацию. Со всеми этими документами следует обратиться в органы регистрации прав (Росреестр) и оплатить пошлину.

Вместе с тем новый закон продлевает на 5 лет возможность для владельцев домов, возведение которых стартовало до 4 августа 2018 года, направить уведомление об их строительстве.

Один из авторов законопроекта — глава Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отметил, что инициатива призвана защитить права граждан на жилую дачную недвижимость и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом. В то же время депутат высказал мнение, что продление «дачной амнистии» поспособствует возобновлению строительства жилых домов благодаря простоте оформления имущественных прав.

«Дачная амнистия» в цифрах

Как сообщает Управление Росреестра РТ, за годы действия «дачной амнистии» в Татарстане в упрощенном порядке зарегистрировано порядка 750 тыс. прав на объекты недвижимости. Сюда входят права на земельные участки, садовые дома, индивидуальные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Если проводить анализ по годам, то пик пришелся на 2008 - 2010 годы, когда ежегодно регистрировалось 110 - 130 тыс. прав на объекты недвижимости. В последующие годы наблюдалось плавное снижение обращений.

Комментирует кадастровый инженер ООО «Объединение кадастровых инженеров «Лаеш» Гумяр Мотыгуллин:

- Хотя «дачную амнистию» и продлили в очередной раз, мы бы рекомендовали садоводам как можно быстрее зарегистрировать уже имеющиеся дома в упрощенном порядке, так как все объекты на садовых земельных участках на сегодняшний день должны быть зарегистрированы с правильной площадью, скоординированы и видны на публичной кадастровой карте Росреестра. А собственникам садовых участков, которые только собираются строить дома, рекомендуем стараться соблюдать санитарные нормы, минимальные интервалы между строениями и отступы до границ земельного участка, иметь в виду требования к пожарной безопасности, системам коммуникаций. Это обеспечит в первую очередь безопасность и для самих собственников земельного участка, и для соседей.