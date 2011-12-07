Где в столице РТ можно будет покататься на лыжах и коньках?

Благо для этого в столице Татарстана сейчас созданы очень благоприятные условия. Нынешней зимой казанцев, заботящихся о своем здоровье и предпочитающих здоровый образ жизни, будут ждать 18 катков, 78 хоккейных коробок, 8 освещенных лыжных трасс и 3 трамплина.

Такие данные в ходе минувшего «делового понедельника» в мэрии Казани сообщил председатель городского комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Из 18 катков 9 закрытого типа, вторая половина - открытого типа. На всех катках будут работать пункты проката, обеспеченные 3 тысячами пар коньков. Первые катки из этих почти двух десятков уже открылись - заработали на стадионе «Трудовые резервы» и стадионе «Ракета» в Советском районе.

Скоро откроются еще 6 катков: в Центре хоккея на траве, на стадионе «Тасма», в парке «Черное озеро» и на улице Дубравной, а также в жилом массиве Залесный на базе отдыха «Солнечный»; станет работать всю зиму и популярный каток на Кремлевской набережной.

При этом, как отметил Альберт Салихов, в пунктах проката будут соблюдены все необходимые санитарные требования. Так, например, одновременно внутри помещения пункта проката можно находиться лишь определенному количеству людей, вход будет осуществляться по сеансам. После завершения каждого сеанса - дезинфекционная обработка помещения.

Кроме катков, для массового катания населения на коньках в Казани традиционно с приходом устойчивой зимы и холодов начинают работать хоккейные дворовые коробки. Такие коробки оборудованы в основном вблизи школ, и уже началась работа по их заливке льдом. В качестве площадок для массового катания в городе будут функционировать 78 хоккейных коробок. Альберт Салихов напомнил, что ежегодно хоккейные коробки города становятся площадками турнира «Золотая шайба», в котором участвуют сотни юных казанских хоккеистов. В этом году принять участие в турнире планируют 77 команд.

Для любителей лыжного спорта этой зимой будут доступны 8 освещенных лыжных трасс. Как и на катках, на лыжных трассах заработают пункты проката. На 12 лыжных базах для поклонников активного отдыха приготовлено более 1500 пар лыж.

Кстати, для поклонников экстремального зимнего досуга в Казани - любителей горных лыж и сноуборда - в поселке Нагорном откроется трасса с подъемником. А полетать в воздухе поможет комплекс трамплинов, самый большой из них высотой более 50 метров.

Добавим, что в парках Казани, где также появятся оборудованные под катки площадки, будут организованы бесплатные уроки по обучению катанию на коньках.

Стоит отметить, что в жилом массиве Мирный подходит к завершению строительство крупного круглогодичного лыжно-биатлонного комплекса. Он будет оборудован трассами для соревнований и прогулочного катания, биатлонным стрельбищем, зданием проката лыж с раздевалками, буфетом и зоной подготовки лыж.

В целом нынешней зимой в Казани при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке планируется проведение 33 спортивно-массовых мероприятий по 10 зимним видам спорта с общим охватом участников свыше 30 тысяч человек.

Соревнования состоятся по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, лыжному спорту, зимней рыбалке, зимнему триатлону, футболу на снегу, спортивному ориентированию на лыжах, конькобежному спорту, фигурному катанию и ледолазанию.